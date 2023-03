Free Now encerra operação em Portugal em abril devido a custos e indemniza funcionários

A plataforma de transporte privado Free Now vai encerrar a operação em Portugal em abril "para melhorar a eficiência e a estrutura do custo" e tenciona indemnizar os seus funcionários no país, avançou à Lusa.

Numa mensagem enviada esta sexta-feira, 3 de março, aos seus clientes, a Free Now indicou que, "a partir das 23h59, hora de Lisboa, do dia 3 de abril", iria encerrar a sua operação em Portugal, uma "decisão difícil de tomar".

Questionada pela Lusa, a empresa transporte individual de passageiros em veículo descaracterizado avançou, a partir da sua comunicação em Espanha, que "para colocar a Free Now numa posição de sucesso a longo prazo, a empresa procura aumentar o seu foco na rentabilidade e melhorar a eficácia dos seus custos".

"A empresa visa melhorias para continuar o seu rumo de sucesso para um crescimento sustentável, o que significa que tem de adotar medidas para melhorar a eficiência e a estrutura do custo, incluindo decisões de investimento em mercados individuais. Como parte desta orientação estratégica, a Free Now tomou a decisão de cessar o seu investimento no mercado português", explicou a plataforma à Lusa.

Indicando que o serviço em Portugal termina dentro de um mês, a Free Now indicou na resposta escrita enviada à Lusa que "está neste momento a cessar todas as colaborações em vigor".

"Todos os funcionários que trabalhavam neste mercado serão afetados. Iremos conversar individualmente para delinear como serão afetados e será oferecida uma indemnização a cada pessoa que esteja de saída", explicou a empresa, sem especificar.

"Será oferecida uma indemnização a cada pessoa afetada com base na sua localização geográfica e permanência. A Free Now oferece indemnizações que, em muitos casos, vão além dos requisitos legais", adiantou a empresa.

Na mensagem enviada aos clientes, a plataforma disse estar "extremamente grata por todos os passageiros e motoristas que melhoraram a estadia em Portugal".

A Free Now é uma plataforma de transporte privado - concorrente de empresas como a Uber ou a Bolt - que está em mais de 170 cidades ao nível europeu.

Sediada na Alemanha e com um universo de 1850 funcionários, a Free Now surgiu após a fusão das aplicações de transporte Kapten (antiga Chauffeur Prive) e MyTaxi.