StudentFinance angaria mais 39 milhões de euros para financiar formação de 200 mil trabalhadores nos próximos três anos

A StudentFinance angariou 39 milhões de euros numa ronda de financiamento série A, a primeira grande ronda da start-up de ADN português (mas sediada em Madrid, capital de Espanha) que oferece soluções de financiamento para a formação de profissionais, anunciou esta quarta-feira, 1 de março.

A ronda, que envolveu investimento em capital e de dívida - isto é, através da entrada no capital e de crédito à empresa - foi liderada pela sociedade de capital de risco portuguesa Iberis Capital e pela francesa Smart Lenders. Participaram também a portuguesa Armilar Venture Partners, as sociedades de empreendedorismo social Mustard Seed Maze e Giant Ventures; e o fundo Seedcamp. Esta é a terceira ronda de financiamento da StudentFinance, que já angariou 44,7 milhões de euros junto de investidores desde a sua fundação.

O objetivo desta ronda de financiamento é iniciar “um ciclo de expansão, nomeadamente através do crescimento do hub de investigação e desenvolvimento a operar a partir de Portugal”, anuncia em comunicado. E, para tal, pretende contratar vários perfis, como cientista de dados, engenheiro de dados, engenheiro de back-end & front-end, e gestores de produto .Estas contratações “darão suporte às operações da empresa na Europa, nos mercados britânico, alemão, espanhol, português e finlandês”, diz.

Além das contratações, a StudentFinance pretende usar o capital na expansão das “operações no Reino Unido e na Alemanha, e reforçar a aposta em Espanha através de uma parceria com o Fundo Europeu de Investimento”. O objetivo é financiar 800 milhões de euros em projetos educativos de 200 mil trabalhadores até 2026.



A StudentFinance é uma start-up especializada em soluções de financiamento para a formação de profissionais em áreas com carência de quadros - o que inclui “gestão de dados, cibersegurança, engenharia de software, ciência de dados, inteligência artificial, e economia verde, entre outros”, elenca a fintech. Foi fundada por Mariano Kostelec, Miguel Santo Amaro, ambos co-fundadores da portuguesa Uniplaces, Sérgio Pereira, e por Marta Palmeiro, atual diretora financeira da StudentFinance.

A start-up financia o custo dos programas de formação, que os formandos começam a pagar apenas quando começam a trabalhar. As prestações são fixas e definidas consoante o salário dos formandos. “Desta forma, o risco é distribuído entre a StudentFinance, os formandos e as entidades de formação que têm protocolos com a empresa”, descreve. Os salários dos formandos cresceram 50%, em média, depois dos cursos, garante a empresa.

A fintech disse, em comunicado, já ter ajudado à requalificação profissional de mais de 2000 pessoas desde a fundação, em 2020; e ajudou ao financiamento de projetos de educação de um montante superior a 15 milhões de euros.

“A procura pelo desenvolvimento e pela aprendizagem das chamadas “competências do futuro” atingiu níveis muito elevados porque há falta de profissionais com essas competências e queremos ajudar a colmatar essa lacuna em toda a Europa", disse Marta Palmeiro, citada no comunicado.

"Pretendemos disponibilizar mais cursos de forma a ajudarmos na construção de uma força de trabalho preparada para o futuro, em particular nas áreas das tecnologias, inteligência artificial e alterações climáticas”, acrescentou.