Klarna, uma das mais populares 'startups' da Europa, acumula 940 milhões de prejuízos (mas CEO aumenta salário em 35%)

Os prejuízos da Klarna aumentaram 47% em 2022 para as 10,4 mil milhões de coroas suecas (cerca de 940 milhões de euros ao câmbio atual), as maiores perdas anuais da história da fintech sueca.

Aquela que já foi considerada a mais valiosa startup do setor financeiro da Europa, e uma das maiores do mundo, foi severamente afetada pela mudança das condições económicas nos mercados onde opera.



A Klarna oferece um serviço conhecido por “compre agora, pague depois” (buy now pay later, ou BNPL na sigla em inglês), através da qual os consumidores podem pagar compras de baixo valor em até três prestações sem juros.

A start-up, que não é cotada e que continua a ser detida por privados, foi fundada em 2005 e teve lucros até 2019, ano em que se começou a expandir para mercados gigantes como o norte-americano. Em 2021, chegou a ser avaliada em 46 mil milhões de dólares (44 mil milhões de euros) aquando de uma ronda de financiamento.

Só que o consumo registado durante os confinamentos da pandemia da covid-19 abrandou, os apoios à economia dessa altura desapareceram, a inflação chegou em força a eliminar parte do poder de compra dos consumidores, e todos os créditos ficaram mais caros. As pessoas deixaram de pagar o que deviam à Klarna; e os prejuízos, que a expansão a grandes mercados tinha inaugurado, intensificaram-se.

A avaliação da própria Klarna foi revista em baixa para os 6,7 mil milhões de dólares (6,3 mil milhões de euros) um ano depois, em 2022, da avaliação que a tinha consagrado como uma das fintechs mais valiosas do mundo. Uma queda de 85%.

De acordo com notícia do Financial Times desta terça-feira, 28 de fevereiro, apesar dos maus resultados de 2022, o último trimestre de 2022 viu um recuo das perdas para os 1,9 mil milhões de coroas suecas (172 milhões de euros), face a perdas de 4,6 mil milhões de coroas (416 milhões de euros) no trimestre homólogo. E as perdas de crédito caíram 18% no último trimestre de 2022 para as 1,4 mil milhões de coroas (127 milhões de euros), o que significa que mais pessoas pagaram o que deviam à Klarna.

Apesar dos maus resultados, o presidente executivo da Klarna, Sebastian Siemiatkowski, aumentou durante o ano de 2022 o seu salário em 35% para os 13,2 milhões de coroas (1,2 milhões de euros), justificando-se ao Financial Times com as práticas salariais de fintechs concorrentes e com a necessidade de atrair e fixar talento.