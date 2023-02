Se é jornalista, músico, arquiteto, marketeer, rececionista ou professor, aprenda a lidar com o ChatGPT - para não ser substituído por ele

Na primeira revolução industrial, as primeiras reações dos humanos levaram à retirada de máquinas das fábricas, mas na quarta revolução do género a capacidade de reivindicação tornou-se uma incógnita, depois de os descendentes dos primeiros revolucionários terem aceitado levar máquinas para casa. Ainda assim, há diferenças: um tear mecânico faz tudo com controlos definidos pelos humanos. Um GPT colige informação, processa-a em segundos e tanto produz textos como faz cálculos e previsões, desenha imagens ou programa software.

A ameaça repete-se ao cabo de 300 anos: parte dos profissionais e empresas arriscam perder trabalho e rendimento. E os jornais, que perderam receitas com a internet, receiam nova sangria vinda dos GPT, que extraem notícias para produzir edições aprimoradas e atualizadas com intervenção humana reduzida à supervisão — ou nem isso. Resultado: a IA não assume custos nem pode dispensar jornalistas que dão a matéria-prima, mas produz informação tão ou mais eficaz que os humanos. E isso já começou a ser feito: à semelhança do que faz noutros países, o ChatGPT assumia há cerca de duas semanas que recorria a Expresso, “Público”, “Observador”, “Sol” ou “Correio da Manhã”.