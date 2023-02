Google testa bloqueio de conteúdo noticioso no Canadá

A Google está a testar formas de bloquear o acesso a notícias no Canadá em resposta à lei proposta pelo Governo do país que visa remunerar os produtores de conteúdo noticioso.



Segundo a Reuters, em notícia desta quinta-feira, 23 de fevereiro, a lei das notícias digitais, idealizada pelo Governo liderado por Justin Trudeau, quer obrigar os distribuidores, como o Facebook ou a Google, a pagar aos produtores de conteúdos noticiosos através do estabelecimento de contratos comerciais.



A Alphabet, dona da Google, confirmou à agência que os testes “limitam a visibilidade de notícias canadianas e internacionais em vários graus”.

Os testes são efetuados “por um curto prazo de tempo” e são parte de "potenciais respostas de produto à Lei C-18 [lei das notícias digitais], com impacto numa percentagem muito pequena de utilizadores canadianos. Conduzimos milhares de testes todos os anos para avaliar quaisquer potenciais mudanças” nos resultados do motor de busca.



A empresa disse que estes testes têm impacto em “menos de 4%” dos utilizadores canadianos, e são escolhidos de forma aleatória.