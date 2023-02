Novabase lucra mais 2,4% em 2022 e lança programa de compra de ações próprias de até 20% do capital

Os lucros da Novabase aumentaram 2,4% para os 8,92 milhões de euros em 2022, com o aumento do volume de negócios a ser neutralizado pelo aumento mais rápido dos custos, justifica a tecnológica portuguesa.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a Novabase reportou uma subida de 18% nas receitas para os 163,9 milhões de euros. Esta subida deveu-se, segundo a tecnológica, ao aumento do negócio internacional de 25%. A atividade internacional representou 61% do negócio total da Novabase em 2022.



Os custos operacionais aumentaram 19% para os 149,9 milhões de euros em 2022.



Os lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA no acrónimo em inglês) subiram 10,1% para os 14 milhões de euros, apesar do impacto negativo de “custos associados à expansão internacional e [de] crescentes custos da mão-de-obra”.



Os lucros cresceram 2,4% para os 8,92 milhões de euros, com o impacto negativo de “custos financeiros e impostos mais elevados”, justifica a empresa.

Recomprar até 20% do capital

O presidente executivo da Novabase, Luís Paulo Salvado, na mensagem aos acionistas, assume que a estratégia de crescimento foi atrasada “em pelo menos dois anos” pela pandemia da covid-19.



“Apesar do bom desempenho orgânico, não é exequível atingirmos o objetivo de volume de negócios sem aquisições”, escreveu, e “os custos para a internacionalização em maior escala, a inflação salarial e os investimentos necessários para reposicionar algumas ofertas continuarão a pressionar a rentabilidade”.

A Novabase vai, assim, pagar aos acionistas o que sobra do dividendo previsto para o quinquénio 2019-2023 - 0,42 euros de 1,5 euros - até ao final de 2023; e anunciou o lançamento de uma oferta pública de aquisição de ações próprias de até 20% do capital, para criar “uma oportunidade adicional de remuneração para os acionistas”, lê-se no documento.