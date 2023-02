Dona da Google baixa lucro em 21%, apesar de aumento da faturação em 10%

A Alphabet, que controla a Google, anunciou um lucro de 59,972 mil milhões de dólares em 2022, uma baixa homóloga em 21%, apesar de a faturação ter subido 10%, para 282,836 mil milhões de dólares.

A empresa, que tem o motor de busca mais usado no mundo, e plataformas como a YouTube, desiludiu os investidores com as suas contas. Depois do fim da sessão, as suas ações estavam a cair seis por cento nas transações eletrónicas.

A deterioração do negócio da publicidade, em que assenta a sua faturação, foi a causa apontada, resultante da atual conjuntura económica.

No final de janeiro, a Alphabet anunciou o despedimento de 12 mil pessoas, correspondentes a 6,4% do total de trabalhadores.

Estas saídas têm um custo estimado entre 1,9 mil milhões e 2,3 mil milhões de dólares, que devem ser refletidas na sua maioria nas contas do primeiro trimestre de 2023, adiantou hoje em comunicado.