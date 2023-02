Portugal foi o terceiro país do mundo com mais "leaks" de emails por 1000 habitantes

Só França e a Rússia ultrapassaram Portugal no número de contas de email alvo de fugas de informação por cada mil habitantes. O País é o terceiro do mundo com maior intensidade de fuga de dados, com 193 contas de correio eletrónico afetadas por 1000 residentes, de acordo com um estudo da Surfshark, empresa neerlandesa de cibersegurança.



Em termos absolutos, Portugal não faz parte do grupo de países com mais contas de email afetadas, mas tem números altos para um país pequeno. No ano passado, dois milhões de contas de email portuguesas foram alvo de fugas de dados. Ou seja: 0,6% do total global de 310,9 milhões de endereços afetados; e 1,29% dos 153,3 milhões de endereços europeus comprometidos.





Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler