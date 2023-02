Anacom pede ao Governo redução de períodos de fidelização para seis meses

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) recomendou ao Governo em conferência de imprensa realizada esta quarta-feira a redução dos prazos de fidelizações. O presidente da entidade reguladora, João Cadete de Matos, informou que fez seguir para o Governo uma proposta de alteração da Lei das Comiuncações Eletrónicas (LCE) com o objetivo de reduzir períodos de fidelização para um máximo de seis meses, em vez dos 24 meses que hoje dominam o mercado nacional das telecomunicações - e que são o máximo legal permitido na UE.

O líder da entidade que regula as telecomunicações recordou que, em Espanha, o serviço mais barato de rede de fibra ótica, com velocidades de 1 Gigabit (mais de 10 vezes os 100 Megabits por segundo) custa 20 euros mensais e pressupõe fidelização máxima de três meses.

Mas em Portugal, o serviço de rede de fibra ótica comercializado em separado e sem ser em pacote, custa 30 euros mensais e exige 24 meses de fidelização. Trata-se de um serviço da Nowo, que decidiu não atualizar preços com a inflação, ao contrário de NOS, Meo e Vodafone, que anunciaram que vão atualizar tarifários tendo em conta as previsões da inflação do Instituto Nacional de Estatística (INE). Na NOS e na Meo, os tarifários de fibra ótica exigem mensalidades de 39 euros.

“Os operadores têm praticado muitas vezes preços convergentes e com períodos de fidelização extremamente longos, de 24 meses, que são o máximo permitido na UE", denunciou Cadete de Matos.

“Há uma ilusão de que as fidelizações representam um desconto”, acrescentou.

Haver fidelização faz com que, durante dois anos, o consumidor esteja preso ao operador e não tenha a possibilidade de negociar ou procurar outras ofertas, reiterou Cadete de Matos.

"Neste momento em que os três operadores subiram tarifários, o consumidor não fidelizado estaria em condições de procurar outra oferta”, notou o presidente da Anacom, lembrando que a Nowo optou por não atualizar os tarifários de acordo com a evolução de preços apurada pelo INE, , ao contrário de Meo, NOS e Vodafione.

A conferência de imprensa desta quarta-feira serviu ainda para a Anacom reforçar três argumentos contra as fidelizações: 1) “Se as fidelizações baixassem preços, então os tarifários em Portugal teriam tido reduções como noutros países”; 2) "Se os preços aumentassem com as fidelizações, então os operadores acabariam com as fidelizações”; 3) “A cobertura de fibra ótica vai ser financiada pelo Estado. Nem sequer pode ser usado o argumento de que vai ser feito investimento em fibra ótica”, denunciou Cadete de Matos.

A entidade reguladora também defendeu medidas que acautelem pessoas e famílias que, por questões de escassez de rendimento, reúnem as condições de solicitar a tarifa social da Internet, de modo a que possam ficar isentas de pagar as penalizações pelos períodos de fidelização não cumpridos.

“Tivemos há uns meses uma ação de desinformação da associação de operadores de telecomunicações (Apritel) a contrariar os dados do Eurostat”, atirou o presidente da Anacom.

A comparação com o que se passa no estrangeiro foi recorrente entre os responsáveis da Anacom, que lembraram que a legalidade dos aumentos agora anunciados pelos três maiores operadores terá de ser averiguada caso a caso. Nalguns casos, os aumentos podem superar os 84 euros ao cabo de um ano de fidelização.

Para a Anacom é um “fosso” que está em risco de alargar - e que já é visível quando se verifica que desde 2009 até à atualidade a média de preços portuguesa subiu 7,7% enquanto na média da UE desceram 10%.

É também da UE que vêm exemplos de operadores de Espanha, Alemanha e França que optaram por não atualizar preços ao nível da inflação. Em Itália, operadores como a TIM optaram por fixar os aumentos máximos em dois euros mensais.

Notícia atualizada às 13h03 com mais informação.