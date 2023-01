Tecnológica californiana Five9 abre nova plataforma europeia de engenharia no Porto

A tecnológica norte-americana Five9 vai abrir o seu novo hub europeu de Investigação e Desenvolvimento (I&D) no Porto e espera chegar aos 300 colaboradores "nos próximos anos", disse à Lusa o presidente executivo (CEO).

O investimento na abertura desta plataforma da Five9, fornecedora de soluções cloud contact center, no Porto não foi revelado.

Este novo escritório será a sede de engenharia da californiana na Europa, abrangendo áreas de inteligência artificial, engenharia de software e operações cloud (na nuvem).

"À medida que temos vindo a crescer na Europa e internacionalmente, sentimos que era importante ter um hub de I&D", explicou Mike Burkland, salientando que a tecnológica viu uma ampla variedade de localizações na Europa e optou pelo "Porto e Portugal por várias razões".

Entre elas está o talento: "A pool de talentos de tecnologia é excelente, especialmente em algumas das áreas" em que a Five9 está focada em termos de experiência do cliente, centro de contacto e 'cloud', disse.

Portugal "é um mercado muito, muito bom para talento técnico", reforçou Mike Burkland.

"E, francamente, também queríamos ter um local que fosse atraente para os nossos funcionários e família, [Portugal] é um ótimo lugar para se viver", salientou o gestor.

Portanto, este será "o nosso hub europeu, a nossa localização central" na Europa, sublinhou.

A Five9 conta com "mais de 2000" clientes empresariais e cerca de "2300 empregados" em todo o mundo.

A tecnológica conta com "mais de 100 pessoas" em Portugal e no Porto, referiu, acrescentando que este novo 'hub' vai ter operações cloud e desenvolvimento de software em termos de I&D".

Portanto, "será desenvolvimento de software e operações de cloud inicialmente e, eventualmente, poderemos fornecer a partir desse mesmo local" serviços profissionais e suporte ao cliente, acrescentou.

Em suma, "serão estas quatro funções predominantemente", salientou Mike Burkland.

Atualmente, "temos 100 e pretendemos crescer para cerca de 300 funcionários nos próximos anos", sublinhou o gestor, reforçando que o Porto "é uma localização muito importante" para a tecnológica norte-americana.

"Será o ponto central" para os nossos serviços na Europa "nessas quatro funções", rematou o CEO da tecnológica da Califórnia.

As novas instalações vão ajudar a escalar a crescente presença internacional da Five9, que continua a expandir as suas capacidades para oferecer as inovações mais recentes em termos de cloud contact center e experiência de cliente, tanto a clientes europeus como a empresas multinacionais com presença nos Estados Unidos e na região da Europa, Médio Orient e África (EMEA).

Nos dois últimos anos, a Five9 tem expandido a sua equipa na Europa e em maio último anunciou a abertura de dois data centers [centos de dados] em Amesterdão (Países Baixos) e Frankfurt (Alemanha).