Metaverso: uma revolução maior do que a internet ou um jogo para fugir à realidade?

Esta segunda-feira, o governo da Coreia do Sul anunciou os princípios que devem guiar os seus cidadãos no mundo virtual do futuro: autenticidade, reciprocidade, autonomia, proteção de dados, justiça, respeito pela privacidade e inclusão. É um dos primeiros governos mundiais a definir regras basilares para o metaverso, o termo usado para descrever um mundo virtual – ou vários mundos virtuais – criado e vivido através de dispositivos tecnológicos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler