Conversas de Skype não são assim tão privadas: Microsoft admite que trabalhadores escutam chamadas e comandos da Cortana

Os trabalhadores da Microsoft escutam e transcrevem algumas das conversas que acontecem no Skype e também alguns dos comandos dirigidos a Cortana, a assistente digital da empresa, denunciou uma reportagem da “Vice”.

A porta abre-se quando é ativada a opção de tradução por parte dos utilizadores, explica este artigo do “El Mundo”. Esta funcionalidade, disponível desde 2015, permite transformar uma conversa num texto corrido traduzido para outra qualquer língua.

De acordo com o diário espanhol, as políticas de privacidade até avisam os utilizadores de que as traduções podem ser analisadas mas omitem o facto de esse procedimento ser revisto por pessoas.

A Microsoft, num comunicado enviado à “Vice”, admitiu que “coleciona dados de voz para proporcionar ou melhorar os serviços de voz com pesquisa, comandos de voz, ditado e tradução”.

A Skype pertence à Microsoft desde maio de 2011, altura em que a gigante norte-americana pagou pela aquisição quase seis mil milhões de euros.