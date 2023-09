Alojamento Local: regulamento permitiu "redução substancial" de licenças no Porto

O vereador com o pelouro da Economia da Câmara do Porto adiantou esta segunda-feira que, desde a entrada em vigor do Regulamento do Alojamento Local (AL), houve uma "redução substancial" do número de licenças atribuídas, sobretudo no centro histórico da cidade.

"Existiu uma redução substancial das licenças de Alojamento Local atribuídas", afirmou Ricardo Valente durante a apresentação do balanço dos primeiros quatro meses de funcionamento do Regulamento Municipal para o Crescimento Sustentável do Alojamento Local.

De acordo com o vereador, entre janeiro e julho deste ano foram atribuídas 445 licenças, menos 56,9% do que no mesmo período de 2022.

Entre janeiro e julho do ano passado, as licenças atribuídas no centro histórico do Porto - considerada área de contenção - representavam 74% do total de licenças, sendo que no mesmo período deste ano representa apenas 20% das licenças atribuídas.

Desde a entrada em vigor do regulamento, em maio, foram submetidos 808 novos pedidos para atribuição de licença nas áreas de crescimento sustentável, sendo que as freguesias de Cedofeita e do Bonfim concentraram a maior parte dos pedidos, com 317 e 290 respetivamente.

Já na área de contenção foram submetidos, entre maio e agosto, 212 pedidos para atribuição de novas licenças, estando ainda em análise 61 processos. Destes, 47 foram alvo de rejeição liminar ou indeferimento e 22 foram deferidos.

Dos 73 pedidos para construir Alojamento Local em imóveis que estão devolutos há mais de três anos, foram aceites nove e, dos 101 pedidos para avançar com obras de reabilitação em edifícios em mau estado de conservação foram aceites 13.

O regulamento do Alojamento Local entrou em vigor a 04 de maio e diferencia áreas de crescimento sustentável e áreas de contenção, mediante a pressão urbanística de cada freguesia, tendo por base o número de fogos disponíveis para habitação permanente ou arrendamento de longa duração e os estabelecimentos disponíveis para Alojamento Local.

Os territórios que apresentem um rácio de pressão igual ou superior a 15% são considerados "áreas de contenção", enquanto os territórios com um rácio de pressão inferior a 15% são considerados "áreas de crescimento sustentável".

A instalação de novos AL nas áreas de contenção pode, contudo, ser autorizada "excecionalmente" se implicarem operações urbanísticas relativas a novos edifícios ou a edifícios objeto de obras de conservação que o município "considere de especial interesse para a cidade".

O regulamento determina também como exceção as operações urbanísticas que "promovam o comércio de rua", através da afetação de unidades independentes que ocupem, no mínimo, 60% do piso térreo dos edifícios, "sendo 20% da área restante afeta a habitação acessível por um prazo não inferior a 25 anos".

Entre as exceções, o regulamento destaca ainda os pedidos que visem ocupar a totalidade ou parte de edifícios totalmente devolutos há mais de três anos.

A criação do novo regulamento iniciou-se a 02 de novembro de 2022 e justificou a suspensão de novos registos de AL nas freguesias do centro histórico e do Bonfim, que esteve em vigor até 27 de abril, dia em que foi deliberada a sua aprovação pela Assembleia Municipal do Porto.

O novo regulamento foi aprovado por maioria tanto no executivo, como na Assembleia Municipal do Porto.