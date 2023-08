Segurança: vá de férias, mas finja que está em casa

A preocupação com a segurança da casa enquanto se está de férias é uma constante para muitos portugueses. Para prevenir eventuais assaltos, há alguns conselhos dados pelas autoridades que garantem umas férias mais tranquilas.

A Polícia de Segurança Pública, que tem um programa para monitorizar casas durante as férias, aconselha a instalação de um alarme contra intrusão e que informe da ausência as forças de segurança com jurisdição na área de residência.