Escritórios: empresas apostam nos espaços partilhados e flexíveis

A Prime Portugal vai investir €12 milhões na reconstrução de dois armazéns em Alcântara para transformá-los num centro de trabalho partilhado (cowork) associado a escritórios flexíveis (flexoffice), disse ao Expresso Frederico Rosales, diretor-executivo da empresa. Para setembro, a Avila Spaces, pioneira nacional neste segmento, vai abrir um novo espaço no Parque das Nações. A norte, o LACS — cluster criativo de Lisboa — prepara a primeira abertura no Porto, enquanto a Spaces, do gigante britânico IWG que também detém a Regus — uma das marcas mais antigas — vai abrir em Matosinhos.

“Estas operações são bons exemplos da dinâmica que o segmento ‘flex’ está a assumir. No ano passado, representou perto de 10% da tomada total de escritórios, cerca de 27 mil metros quadrados”, diz Frederico Leitão de Sousa, diretor de Soluções Corporativas da Savills. Uma dinâmica que contraria o segmento de escritórios no seu todo, que no primeiro semestre recuou 77% em Lisboa, em termos homólogos.