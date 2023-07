Habitação: os projetos a preços médios em destaque no país

A construção de habitação a preços acessíveis para clientes com rendimentos médios é, na opinião dos profissionais do mercado, um desejo de cada vez mais promotores. Embora as condições do mercado continuem a ser um entrave — caso dos custos de construção, os processos de licenciamento e o custo dos terrenos urbanos —, três das maiores mediadoras imobiliárias a atuar no país, RE/MAX, ERA e Century 21, identificaram alguns projetos residenciais de habitação nova em comercialização, localizados fora dos grandes centros urbanos, em que os preços e as condições são mais atraentes para o cliente final, essencialmente famílias jovens.

A ERA Portugal — que identificou o maior número de empreendimentos em comercialização no país — destaca “como melhores exemplos de qualidade/preço, o Élou — em Loures, promovido pela Solyd Property Developers, e o Almar, em Almada, da Habitat Invest”, na opinião de David Mourão-Ferreira, diretor de novos empreendimentos.