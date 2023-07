Mercado de escritórios em Lisboa afunda-se para o nível de atividade mais baixo numa década

O mercado de escritórios em Lisboa e no Porto registou no primeiro semestre uma ocupação inferior à do mesmo período do ano passado, mas o caso é mais grave em Lisboa, onde as operações de ocupação atingiram o valor mais baixo desde 2013, segundo dados da consultora imobiliária Savills.

Segundo comunicado divulgado esta sexta-feira pela consultora, entre janeiro e junho de 2023, o mercado de escritórios de Lisboa registou 38 mil metros quadrados (m2) em operações de ocupação, menos 77% que no mesmo período de 2022. Dados adicionais fornecidos ao Expresso indicam que este é o valor mais baixo desde 2013, quando a ocupação foi de cerca de 25,3 mil m2.

Este baixo nível de ocupação no primeiro semestre de 2023 acontece depois de em 2022 a primeira metade do ano ter tido uma atividade de ocupação particularmente elevada, com 168 mil metros quadrados transacionados, mais do dobro do período homólogo de 2021.

Quanto a 2023, mais uma vez, foi na zona do Parque das Nações que esteve a maior ocupação de escritórios, representando 25% da área que foi objeto de operações de ocupação na capital entre janeiro e junho.

Os dados da ocupação de escritórios “enquadram-se no cenário económico de grande incerteza e de maior cautela nos processos de decisão, que afetam principalmente as empresas de média e pequena dimensão” referiu, citado na nota, Frederico Leitão de Sousa, líder do departamento de escritórios da Savills Portugal.

No Porto a tendência é também de descida da atividade, mas de uma forma não tão acentuada. A ocupação nos meses em análise foi superior a 25 mil m2, menos 17% que em igual período de 2022. Contudo, foi 9% superior ao volume médio de absorção dos últimos quatro anos.

“A construção de novos projetos de escritórios tem contribuído para atrair um leque diversificado de empresas de diferentes setores e nacionalidades. Esta tendência é particularmente notória nas áreas em redor do Porto, como Matosinhos, onde se localizam muitos destes novos projetos” indicou, em comunicado, Graça Cunha, da divisão do Porto da consultora.