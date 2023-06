Número de pessoas que vende casa por causa da subida dos juros está a aumentar

O número de pessoas que colocou casa à venda por causa da subida dos juros têm vindo a aumentar. Segundo um inquérito da imobiliária Imovendo, referente ao segundo trimestre de 2023, 20,5% das pessoas colocaram a casa à venda por causa da subida dos juros.

O inquérito contempla um universo de 830 pessoas, o que significa que, aproximadamente, 170 pessoas decidiram vender as suas casas por causa do aumento das taxas de juro. Mas a percentagem é superior à de trimestres anteriores. Assim, no primeiro trimestre do ano 17,8% das pessoas afirmaram vender a casa por causa da subida dos juros, enquanto no final do ano passado foram ainda menos (16,1%).

As mudanças familiares - como motivo principal de venda da casa - têm estado a recuar. Aliás, no segundo trimestre do ano, as necessidades económicas aparecem mesmo em segundo lugar (41% para mudanças familiares e 20,5% para necessidades económicas).

A grande maioria dos inquiridos está a vender o imóvel de primeira habitação (62%) e mais de 40% têm a casa à venda há menos de um mês ainda.

Mais de 80% dos inquiridos está a vender a sua principal casa para comprar outra, sendo que cerca de 36% quer trocar por uma casa de valor e áreas mais elevados e 39% para valores e áreas menores. No último trimestre de 2022 a maioria dos vendedores queria trocar por casas maiores, mas quer no primeiro, quer no segundo trimestre de 2023, a percentagem de quem procura casas mais pequenas é superior a quem procura casas maiores.

O imobiliário continua a ser um investimento vantajoso, pelo menos na ótica dos inquiridos, uma vez que mais de 55% respondeu que era vantajoso e mais de 24% que era muito vantajoso. De notar, contudo, que quase 50% dos inquiridos detinham o seu imóvel na grande Lisboa.