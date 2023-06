Expansão do Belas Clube de Campo vai ser concluída pelo novo proprietário

O grupo imobiliário espanhol Kronos Homes vai investir 50 milhões de euros no arranque da nova e última fase de expansão do Belas Clube de Campo. No total, serão mais 1500 fogos num horizonte de 15 a 20 anos, quase o dobro dos 800 fogos que hoje existem naquele empreendimento.

Uma última fase que arranca cerca de duas décadas após o empreendimento ter sido fundado por André Jordan e com a qual a Kronos Homes - empresa que detém mais de 40 projetos na Península Ibérica - pretende criar um novo tipo de oferta.

“Vamos reposicionar Belas através de uma oferta qualificada de produto, orientado para uma certa classe média portuguesa”, diz ao Expresso Rui Meneses Ferreira, administrador executivo ibérico do grupo imobiliário espanhol, que há um ano e meio está a gerir e a desenvolver Belas. Salienta que tem como objetivo que “90%” desta nova fase seja para portugueses. “Para o mesmo alvo que compra em Miraflores ou em Oeiras. É aqui que queremos competir”, acrescenta.

50 a 60 casas por ano

O responsável da Kronos adianta que esta nova fase vai desenvolver-se numa área de 250 hectares, num total de 400 hectares, encerra a expansão de Belas e pretende quebrar a ideia que o empreendimento é um condomínio de luxo.

“Para arrancar com esta nova fase, vamos investir 50 milhões nos dois ou três primeiros anos. O objetivo é fazer entre 50 e 60 casas por ano nesta fase de arranque”, diz Meneses Ferreira em relação à proposta feita ao acionista, fundo de investimento norte-americano Oaktree Capital Management que,em 2019, adquiriu a totalidade do capital da Planfipsa – a proprietária do Belas Clube de Campo - ao grupo de André Jordan.

A fase inicial conta com 80 unidades e nos próximos 5 anos espera-se o duplicar da oferta para cerca de 150 unidades, assim como o investimento total para cerca de 100 milhões de euros.

“Há uma grande escassez de terrenos com planeamento e loteamento aprovado. E em Belas existem atualmente 1500 fogos preparados para construir”, diz, acrescentando que o empreendimento está localizado numa das maiores manchas verdes dentro da Área Metropolitana de Lisboa a 15-20 minutos de Lisboa.

Marca Native acompanha reposicionamento

O reposicionamento em matéria de público alvo, num empreendimento até agora conhecido por estar ancorado no golfe e num segmento alto e de luxo destinado essencialmente a estrangeiros, passa também pela criação de uma nova marca, a Native.

Meneses Ferreira reconhece que a atual conjuntura, marcada pelas altas taxas de juro e pelo aumento dos custos de construção, condiciona o acesso à compra de habitação. “Os custos de construção vão continuar a crescer nos próximos anos, não tanto pelo preço dos materiais, mas sobretudo pelos custos com a mão-de-obra, cuja escassez vai manter-se”, salienta.

Para contrariar o contexto, o administrador da Kronos salienta que a estratégia passa por tornar mais eficientes as habitações. “Temos projetos cujas unidades de habitação são mais eficientes do ponto de vista da organização do espaço, o que significa menos m2 por unidade e assim conseguir um menor preço. É uma questão que se coloca em Belas e em todos os outros projetos desenvolvidos pela Kronos”, explica. Como exemplo, adianta que o preço de um apartamento T1 começa nos 285 mil euros e o dos T2 nos 450 mil euros. Neste arranque, está prevista a construção de 61 apartamentos entre T1 e T4, com áreas entre 65 m2 a 223 m2 e valores até a 1,15 milhão de euros.

Ainda por definir está o preço das moradias em banda, de tipologia T4 com áreas de 240m2. Já os lotes de terreno para construção variam entre os 600 e os 1600 m2, num intervalo de preços de 400 mil euros a 730 mil euros.

O novo conceito proposto pela Kronos passa pela aposta numa oferta dirigida a um público mais jovem, com um conjunto de equipamentos de apoio com espaços de trabalho partilhado, cozinha-partilhada, ginásio ou um “Kids Club”, entre outros, adianta Meneses Ferreira, acrescentando que a área ocupada por este “hub” (polo) é de 950 m2. Existirão ainda, pontos de “pick & collect” (apanha e recolha de produtos), espaços exteriores para lazer e atividade física, além de outras zonas comerciais com restaurantes e minimercado.Como uma das “âncoras”, Meneses Ferreira lembra ainda que em Belas funciona já há três anos um Jardim-Escola João de Deus, para alunos de 1º e 2º ciclo.

Nesta nova fase, os projetos de arquitetura passam a ter o contributo do arquiteto Miguel Saraiva, que se junta ao arquiteto Capinha Lopes, que nos últimos tem desenvolvido muitos dos projetos em Belas.

“Belas há 30 anos estava no campo e agora está “dentro” da cidade. Após a pandemia, aumentou a necessidade de espaço público de qualidade. O ator principal do projeto é a base urbana que estamos a completar de forma sustentável e que completa de forma silenciosa Belas”, diz Miguel Saraiva. O arquiteto acrescenta que o que está previsto além das moradias e casas “feitas à medida” são edifícios de pequena escala, com 20 a 25 fogos.

Em Portugal, a Kronos detém quatro projetos residenciais em Lisboa, dois no Parque das Nações, um na avenida João XXI junto ao Campo Pequeno, e outro em Telheiras. No Algarve, é responsável pela gestão e desenvolvimento do Palmares Ocean Living & Golf, perto de Lagos. Desde janeiro deste ano, a Kronos é responsável pelo reposicionamento e pelas operações imobiliárias de uma série de resorts no Algarve, incluindo a gestão e desenvolvimento imobiliário do Vale do Lobo Golf & Beach Resort. Recorde-se que o grupo imobiliário espanhol participou no consórcio que em 2021 comprou aos bancos por 850 milhões o portefólio Crow, e que ficou responsável pela gestão e operação de 14 empreendimentos, sete dos quais ainda estão por construir.

No conjunto do mercado ibérico, o grupo gere mais de 2 mil milhões de euros em ativos e conta com mais de 40 projetos.