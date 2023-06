Habitação: BPI não descarta variações negativas de preços ainda este ano

No primeiro trimestre de 2023, as transações de habitações registaram um recuo homólogo de 21%, mas o valor médio das casas aumentou para 198,8 mil euros, +7,1%. No entanto, o departamento de pesquisa do BPI não descarta “variações em cadeia negativas de preços ainda em 2023”.

Os analistas daquele banco notam que “o abrandamento é visível a vários níveis: transações, montantes contratados em novo crédito à habitação e número de avaliações bancárias de imóveis”.

Numa análise divulgada esta quinta-feira, os responsáveis do gabinete de pesquisa do BPI acrescentam ainda que: “A nossa visão é a de que o continuar da política monetária restritiva e a manutenção de quebras de vendas desta ordem poderá ainda ter um efeito visível nos preços, mesmo que, em média, consideremos que 2023 deverá manter a tendência de valorização dos imóveis residenciais”.

O BPI recorda que no primeiro trimestre deste ano foram transacionadas 34.493 habitações, menos 20,8% que no mesmo período do ano anterior e menos 6,7% do que no período homólogo de 2019. Já em cadeia, “ocorreu um recuo nos imóveis transacionados (-10%)”.