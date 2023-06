Oposição em peso critica alterações nas rendas: "Fraude política, inaceitável injustiça"

O facto de as Finanças estarem a considerar o rendimento bruto dos inquilinos, em vez da matéria coletável em IRS, para calcular o apoio público às rendas, está a incendiar as hostes partidárias. Bloco de Esquerda, PCP, PSD e Chega já vieram a terreiro criticar as notícias e querem esclarecimentos.

O PCP endereçou três perguntas ao ministro das Finanças, Fernando Medina, considerando que, se as notícias se confirmarem, se pode estar perante uma “autêntica fraude política, uma inaceitável injustiça”, nas palavras do deputado Bruno Dias.

Bloco de Esquerda e PSD querem ouvir o ministros das Finanças e da Habitação no Parlamento. Isabel Pires, do BE, quer explicações sobre as inúmeras queixas que têm chovido de cidadãos que estão a ver-se arredados dos apoios públicos, e pretende perceber "o que se está a passar, por que é que se está a passar e como pretendem que seja resolvido [o problema] com a maior celeridade possível". Do lado do PSD, Leitão Amaro identificou três problemas. O facto de existirem "mais de 100 mil portugueses" que ficaram "de fora de um apoio a que tinham direito, e milhares de portugueses que tiveram menos, muito menos apoio, do que o Governo prometeu e que a lei lhes dava direito". O facto de haver “uma aparente ilegalidade: um despacho contrariar a lei é algo que obviamente, a confirmar-se, se assim aconteceu, não é admissível”. E “uma fraude democrática” ao ter prometido "um apoio automático, com certas condições e afinal, depois, por despacho, na secretaria, sem ser conhecido, dá bastante menos", apontou.

Já o Chega anunciou ter pedido à Provedoria de Justiça a "urgente emissão" de um parecer sobre a "constitucionalidade e legalidade" do despacho do Ministério das Finanças sobre o apoio às rendas e questionado o Governo sobre a matéria.