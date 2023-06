Que futuro para os escritórios?

A conjuntura, marcada pela inflação e pela subida dos juros, penaliza um sector dos escritórios que entrou em turbulência, após a pandemia, com a generalização do modo de trabalho híbrido — que mistura dias em casa com presenças no local de trabalho.

Os analistas contactados pelo Expresso explicam que a atual tendência do mercado é balizada pelo adiamento de decisões das empresas, nacionais e internacionais, conjugada com a indefinição quanto às novas necessidades de um escritório pós-pandemia.