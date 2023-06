Bancos dos EUA preparam-se para perdas ao diminuírem exposição ao mercado imobiliário

Alguns bancos americanos estão a preparar-se para vender carteiras de empréstimos imobiliários com desconto, mesmo quando os mutuários têm os seus pagamentos em dia, um sinal de que a banca norte-americana quer reduzir a sua exposição ao mercado imobiliário comercial, escreve o “Financial Times”. Prestes a terminar o segundo trimestre do ano, os bancos preparam-se para perdas.

A disposição de alguns credores de assumir perdas nos chamados empréstimos imobiliários segue vários alertas de que esta classe de ativos será a próxima a “cair”, após a recente turbulência no setor bancário dos Estados Unidos, que começou com a falência do Silicon Valley Bank.

Segundo o jornal, o ramo norte-americano do HSBC está em processo de venda de centenas de milhões de dólares em empréstimos imobiliários comerciais, potencialmente com desconto, como parte de um esforço para reduzir os empréstimos diretos a imobiliárias americanas.

Já no mês passado, a PacWest vendeu cerca de 2,6 mil milhões de dólares em empréstimos para construção com prejuízo.

Também a Citizens tem vindo a reduzir os seus empréstimos para propriedades comerciais, sendo que mais do que dobrou o seu stock de empréstimos disponíveis para venda para 1,8 mil milhões de dólares durante o primeiro trimestre.

O “Financial Times” explica que, geralmente, os bancos não vendem estes empréstimos desde que os pagamentos sejam feitos a tempo e horas, contudo, hoje em dia, há cada vez mais receios de atrasos nos pagamentos ou até mesmo falhas por completo.

Os bancos “estão super focados em manter uma carteira de empréstimos limpa”, disse ao jornal David Aviram, diretor da Maverick Real Estate Partners, um fundo privado especializado em empréstimos imobiliários comerciais. “Os bancos não querem levantar as preocupações dos reguladores ou investidores”, acrescentou.

Previamente, vários gestores de fundos dos EUA alertaram para problemas crescentes no setor imobiliário comercial do país.