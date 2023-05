Venda de casas está em queda há já um ano

A quebra na venda de casas novas e usadas está a verificar-se desde o segundo trimestre de 2022, mas com especial incidência desde o último trimestre, devido não só à maior dificuldade de acesso ao crédito à habitação mas também pela perda de rendimento real das famílias e pela própria incerteza que se vive no mercado.

Esse cenário é confirmado pelas estatísticas da base de dados da Confidencial Imobi­liário, que revelam que a quebra na venda de habitações se acentuou no quarto trimestre de 2022, com uma redução de 9% em comparação com o trimestre anterior, sendo que nos primeiros três meses deste ano foi de menos 3%.

