Novo Banco põe à venda terreno nas Amoreiras por €240 milhões

O Novo Banco (NB) prepara-se para pôr à venda em junho o terreno da Rua Artilharia 1, em Lisboa, em conjunto com outros três terrenos, numa operação avaliada em €365 milhões no total, disse ao Expresso Volkert Schmidt, presidente da GNB Real Estate (GNBRE), a subsidiária do banco responsável pelo imobiliário.

O negócio, denominado projeto Eleanor, é considerado pelos analistas do mercado um dos maiores de sempre de terrenos para construção. Os ativos são de uso misto — residencial, escritórios, comércio e turístico —, e a operação está a ser montado pelas consultoras CBRE e JLL.

