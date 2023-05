Procura casa para comprar? Descida de preços é "improvável" nos próximos tempos

O preço das casas em Portugal continua a subir e há, aliás, zonas de Lisboa em que o aumento chegou aos 15%. No 1.º trimestre deste ano, Setúbal bateu o recorde, teve subidas de 25,5% no preço das casas.

Já Lisboa registou um aumento de 7,7% só nos primeiros três meses do ano, de acordo com o Sistema de Informação Residencial (SIR) que monitoriza os preços do mercado imobiliário em Portugal.

Há seis trimestres consecutivos que se paga mais de quatro mil euros por metro quadrado de casa em Lisboa.

Em Bruxelas considera-se "improvável" que os preços das casas comecem a descer no futuro próximo e segundo o relatório da Comissão, que avalia as tendências do semestre para os vários estados-membros, Portugal espera-se um "crescimento dos preços das casas moderado no futuro, até porque as taxas de juro continuam a subir".

Quer isto dizer que Bruxelas não prevê quedas acentuadas nos preços das casas, pelo menos para já.