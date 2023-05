43,3% dos edifícios de Lisboa têm mais de 60 anos

Se os dados finais dos Censos 2021 davam conta de uma Lisboa envelhecida, o retrato do património edificado torna-se ainda mais nítido com a plataforma para visualização espacial que o Instituto Nacional de Estatística (INE) disponibiliza online a partir desta terça-feira, dia do seu 88º aniversário.

Da consulta da plataforma, verifica-se que dos 49223 edifícios clássicos existentes na capital, 43,3% foram construídos entre 1919 e 1960.

De notar, que quase um quarto (24,6%) do edificado de Lisboa – correspondente a 12146 edifícios – foi construído entre o pós Segunda Guerra Mundial (1946) e 1960. Um volume de construção idêntico é verificado nas duas décadas seguintes com 10504 edifícios até 1960.

A partir daí, começa o declínio da construção, com ritmos quase mais de 5 vezes inferiores até 2010. O ponto mais baixo é atingido entre nos anos da ‘troika’ ( 2011 e 2015) com apenas 292 edifícios registados, para subir para 529 nos cinco anos seguintes até 2021. Na prática, os edifícios construídos entre 2011 e 2021 representam 1,6% do total do edificado da capital

A plataforma toma por base os dados finais do Censos de 2021 e, além de Lisboa, está disponível para as cidades de Angra do Heroísmo, Coimbra, Faro, Funchal, Horta, Ponta Delgada, Porto e Évora. Os mapas interativos de análise temporal representam espacialmente os edifícios na última data de cada época de construção (1919, 1945, 1960, 1980, 1990, 2000, 2005, 2010, 2015, 2021).

Segundo o INE, a partir desta ferramenta de visualização espacial, o utilizador pode selecionar o Lugar Estatístico e consultar o número total de edifícios clássicos por época de construção (nº) e a densidade de edifícios (nº/km2). É também possível visualizar e explorar interativamente no mapa, o número de edifícios clássicos por subsecção estatística.