Habitação: Governo e autarquias preparam nova geração de cooperativas

À semelhança do que se passa na Europa, da esquerda à direita, do Governo às autarquias, começa a existir a consciência da necessidade de um novo modelo de cooperativismo para combater a falta de habitação acessível. O programa Mais Habitação, que hoje é discutido no Parlamento, contém já uns eixos programáticos em matéria de cooperativismo. Autarquias como a de Lisboa estão a lançar concursos de projeto, com licenciamento aprovado, destinados a cooperativas de habitação, enquanto os necessários regulamentos ainda não estão aprovados. Cedência de terrenos ou edifícios públicos por 90 anos, reabilitação ou construção, linhas de financiamento adequadas e a não transmissibilidade da propriedade, são algumas das balizas do novo cooperativismo.

“Um novo modelo assente numa lógica não especulativa e fora do mercado, que não está a dar resposta efetiva às necessidades da procura”, afirma Luís Mendes, investigador do IGOT (Instituto de Geografia e Ordenamento do Território).