Cooperativas querem fazer habitação 20% mais barata

Construir habitação a preços entre 15% a 20% abaixo dos praticados no mercado é o objetivo da MOME, uma empresa de gestão profissional de cooperativas que está a arrancar com projetos Vila Nova de Gaia e no Porto. Os dois projetos representam um investimento de cerca de €38 milhões num total de 49 fogos e ficarão concluídos no próximo ano.

“A MOME foi criada em 2021 e quer utilizar a experiência de 30 anos da Mais Urbano em montar negócios imobiliários e aplicá-la à gestão profissional de cooperativas”, afirma Francisco Rocha Antunes, administrador da Mais Urbano, empresa de desenvolvimento de projetos imobiliários e fundador da MOME. Um projeto se inspira no mercado cooperativo espanhol, onde só em Madrid há 25 gestoras profissionais, acrescenta. A MOME identifica o terreno, faz o Contrato de Promessa de Compra e Venda (CPCV), desenvolve o projeto de arquitetura e negoceia a empreitada e o financiamento bancário, explica Rocha Antunes. Em seguida abre a cooperativa a quem quiser inscrever-se.