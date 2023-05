Empreendimento de luxo constrói casas para os trabalhadores

O Verdelago Resort, um empreendimento de luxo no Algarve, com um investimento total de €270 milhões, abre portas este verão, conta criar 600 postos de trabalho e já iniciou a contratação. Com uma vantagem: a disponibilização de habitação para os futuros trabalhadores.

Para colmatar a falta de mão de obra, que no Algarve se estima ser de oito mil trabalhadores — números revelados durante o 19º Congresso da Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal —, a Verdelago está a construir habitações para os profissionais que ali irão trabalhar.