Amendoeira Golf Resort, no Algarve, muda de mãos

A Kronos Homes vendeu o empreendimento residencial-turístico Amendoeira Golf Resort ao grupo Rolear, depois de cinco anos a gerir o projeto que adquiriu ao grupo Oceânico em 2018, quando entrou em Portugal. O valor da venda não foi revelado.

Segundo comunicado divulgado esta quinta-feira, 102 trabalhadores do empreendimento serão integrados no grupo Rolear.

“A Kronos Homes reposicionou o empreendimento, concluiu a requalificação das infraestruturas do resort”, indica a empresa, que refere também que a requalificação resultou num total de 241 propriedades vendidas (apartamentos e moradias).

“O Amendoeira Golf Resort, com as suas várias componentes – turística, desportiva e imobiliária – representa um potencial imenso de desenvolvimento, onde o grupo Rolear pode ter um papel chave", disse, citado em comunicado, o presidente do grupo, António Parreira Afonso.

O empreendimento situa-se em Alcantarilha, perto de Silves, no Algarve, e conta com várias infraestruturas desportivas, incluindo três campos de golfe, seis de futebol, seis de ténis, dois de padel, um ginásio e uma pista de corrida.