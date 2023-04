Preços das casas desaceleram no final de 2022, mas nas áreas metropolitanas continuam acima da mediana

No último trimestre do ano, 14 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes registaram uma desaceleração nos preços por metro quadrado (m2) das casas. Ainda assim, nas áreas metropolitanas (que concentram 17 destes 24 destes concelhos), os preços do m2 eram superiores aos da média nacional em quase todos estes municípios, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o gabinete estatístico, entre outubro e dezembro o preço mediano de alojamentos familiares em Portugal foi 1500 euros por m2, correspondendo a um crescimento de 10,7%. Ou seja, houve uma desaceleração face ao terceiro trimestre, uma vez que nesse período a variação foi de 13,5%.

No período em análise, “o preço mediano da habitação aumentou, face ao período homólogo, em 22 sub-regiões NUTS III, destacando-se os crescimentos no Alentejo Litoral (22,6%), Região Autónoma da Madeira (18,9%), Aveiro (18,3%) e Médio Tejo (17,2%)”.

Entre as quatro sub-regiões com preços medianos da habitação mais elevados - Algarve, Área Metropolitana de Lisboa, Madeira e Área Metropolitana do Porto - “apresentaram também os valores mais elevados em ambas as categorias de domicílio fiscal do comprador”. E nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, o preço mediano por m2 das “transações efetuadas por compradores com domicílio fiscal no estrangeiro superou, respetivamente em 75,6% e 64,3%, o preço das transações por compradores com domicílio fiscal em território nacional”.

Olhando para os 24 municípios com mais de 100 mil habitantes, em 14 houve uma desaceleração dos preços, “destacando-se com decréscimos superiores a 10 pontos percentuais (p.p.), Barcelos (-19,2 p.p.), Maia (-16,5 p.p.) e Matosinhos (-11,6 p.p.)”.

Apesar da desaceleração, em quase todos os concelhos com mais de 100 mil habitantes das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, com exceção de Santa Maria da Feira, os preços medianos eram superiores ao valor nacional, destacando-se Lisboa (4022 euros por m2), Cascais (3631) e Oeiras (3184).