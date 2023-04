Tenho direito a benefícios fiscais por arrendar a casa? Quais? Veja o que o Governo propõe a nível fiscal no pacote de habitação

O pacote “Mais Habitação”, programa do Governo que promete resolver os problemas ligados à habitação, é acompanhado de diversas medidas fiscais. O executivo de António Costa entregou, na passada sexta-feira a proposta de lei relativa ao programa, onde se incluem benefícios para uns e agravamento para outros. Saiba o que está em causa.

Tenho uma casa à venda: as mais-valias já não vão ser tributadas?

As mais-valias ainda serão tributadas, a não ser que a casa seja vendida ao Estado (incluindo regiões autónomas e municípios). Mais concretamente, “ficam isentos de tributação em IRS e IRC os ganhos provenientes da alienação onerosa, ao Estado, às Regiões Autónomas ou às autarquias locais, de imóveis para habitação”.

Mas há exceções. Se tiver o seu domicílio fiscal num paraíso fiscal ou se os ganhos com a venda da casa decorrerem de “alienações onerosas através do exercício de direito de preferência” a isenção não se aplica.

Então, já não tenho de declarar a venda no IRS?

Independentemente das mais-valias serem ou não tributadas, terão sempre de ser declaradas.

De realçar que a atual campanha de IRS (que decorre até dia 30 de junho) diz respeito aos rendimentos auferidos em 2022. Assim, caso a casa tenha sido vendida em 2022 deve declarar esse rendimento na sua declaração.

Caso venda em 2023 a casa ao Estado ainda não é garantido que tenha este benefício pois a proposta ainda será debatida na Assembleia da República - onde o partido do Governo (PS) tem maioria absoluta.

A minha empresa quer construir um prédio para arrendamento: há algum benefício?

Sim, mediante alguns requisitos. Segundo a proposta do Governo, "ficam isentas de imposto municipal [IMI] sobre as transmissões onerosas de imóveis as aquisições de terrenos para construção destinados à construção de imóveis habitacionais" desde que preencham certos requisitos.

Que requisitos são esses? A maioria das casas têm de estar afetas ao Programa de Apoio ao Arrendamento - e têm de estar certificadas pelo IHRU (Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana) ou pelo IHM na Madeira e pela Direção Regional de Habitação dos Açores nas respetivas ilhas.

A isenção de IMI terá uma duração de três anos e a pedido do proprietário poderá ser renovada por mais cinco anos.

Se os requisitos não forem cumpridos, e se os contratos de arrendamento não forem feitos através do Programa de Apoio ao Arrendamento, o benefício ficará sem efeito.

Tenho um alojamento local, vou ser prejudicado?

Na proposta entregue no Parlamento, o Governo de António Costa prevê a criação da já pré-anunciada e discutida “contribuição extraordinária sobre os apartamentos em alojamento local”. Esta contribuição incidirá “sobre a afetação de imóveis habitacionais a alojamento local, a 31 de dezembro de cada ano civil”.

Mas nem todos os alojamentos locais terão este agravamento. Estão fora desta contribuição: os imóveis localizados nos territórios do interior; imóveis em freguesias onde haja um “adequado equilíbrio de oferta de habitações e alojamento estudantil”; em freguesias onde não haja “carência habitacional”; em territórios sem pressão urbanística; imóveis que não sejam apartamentos “nem partes ou divisões suscetíveis de utilização independente”.

Como é que será calculada a taxa? A base tributável desta contribuição “é constituída pela aplicação do coeficiente económico do alojamento local e do coeficiente de pressão urbanística” - ambos publicados anualmente em Diário da República. Calculada esta base, será taxada em 20% - uma redução face aos 35% propostos na primeira versão do pacote “Mais Habitação”.

E se colocar o meu alojamento local no mercado tradicional de arrendamento?

Nesse caso, terá um benefício fiscal. A proposta do Governo refere que ficarão isentos do IRS e IRC os rendimentos prediais decorrentes de contratos de arrendamento para habitação permanente caso o imóvel tenha sido alojamento local.

Só estão incluídos aqui os imóveis que eram considerados alojamento local até 31 de dezembro de 2022 e os proprietários só terão acesso a este benefício se “a celebração do contrato de arrendamento e respetiva inscrição no Portal das Finanças ocorra até 31 de dezembro de 2024”.

Seja como for, a isenção apenas se irá aplicar aos rendimentos auferidos até 31 de dezembro de 2029.

E quem já está no mercado, não tem direito a nada?

Tem sim. O Governo propõe reduzir a taxa de tributação relativa a estes rendimentos.

Assim, para todos aqueles que tiverem imóveis no mercado de arrendamento tradicional, em vez de terem de pagarem 28% sobre esses rendimentos ao Fisco, passam a pagar 25% de IRS. A taxa será menor quanto maior for a duração do contrato de arrendamento e mesmo essas taxas mais baixas serão reduzidas.

Isto é o que passará a acontecer: