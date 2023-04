Arrendamento forçado só ao fim de dois anos

Tudo começou com um PowerPoint que apresentava as linhas gerais do programa Mais Habitação a 16 de fevereiro. A regulamentação só foi divulgada a 3 de março. Pelo meio, instalou-se a discussão e começou uma chuva de críticas por parte de todos os sectores e até uma troca de ‘recados’ entre Belém e São Bento. Da esquerda à direita, dos promotores aos construtores, dos senhorios aos inquilinos até às ordens profissionais, ninguém poupou nos reparos. Face à contestação, as duas medidas menos polémicas — subsídio às rendas e bonificação do crédito hipotecário — são aprovadas em Conselho de Ministros a 16 de março (ver pág. V e VIII).

Seguiu-se, a 30 de março, com as críticas no auge, a aprovação das medidas mais polémicas como o arrendamento forçado, o fim dos vistos gold e dos registos de alojamento local. E como não há duas sem três, António Costa volta a fazer nova divisão, desta vez no âmbito do planeamento e ordenamento do território. O que inclui os licenciamentos cuja simplificação é exigida por todos os intervenientes da habitação e que o Executivo prometeu resolver. A “terceira parte”, sob a forma de um Simplex urbanístico, está agora prometida para um Conselho de Ministros a 27 de abril. Até lá, continua a discussão pública, serão enviadas as duas propostas de lei para o Parlamento discutir. Resta saber o que fará o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quanto às matérias consideradas mais polémicas.