Dolce & Gabbana entra no imobiliário de luxo

A Dolce & Gabbana, empresa italiana de moda de luxo, vai construir três complexos imobiliários em diferentes partes do mundo, sendo que um deles ficará localizado em Marbella, cidade no sul de Espanha, avança a imprensa espanhola.

Em Marbella, a Dolce & Gabbana vai construir 60 apartamentos através de uma aliança com a Sierra Blanca Estates, empresa especializada neste segmento imobiliário que acumula 30 anos de atividade na região.

Pedro Rodríguez, fundador e presidente da Sierra Blanca, disse ao jornal local de Málaga “El Español”, que a ideia é criar uma zona na cidade que esteja especializada em casas de luxo ligadas à marca.

Nesse sentido, a empresa de Rodríguez já está a comercializar alguns empreendimentos. O complexo está localizado na Golden Mile de Marbella - uma faixa que vai do oeste do centro da cidade até Puerto Banús, uma das zonas mais exclusivas do litoral do país.

Além de Marbella, a marca italiana de luxo terá complexos imobiliários em Miami (Estados Unidos) e nas Maldivas.