Protestos no Porto: empresários do Alojamento Local contra medidas do Governo

O Movimento Alojamento Local – Porto e Norte está, esta quinta-feira, em protesto. Criticam a decisão do Governo de pôr fim à emissão de novas licenças nas cidades. Alertam que muitas famílias dependem diretamente do Alojamento Local para sobreviver e que esta medida vai implicar também com milhares de empresas.

Além disso, esta medida implica também com “todas as empresas que prestam serviço de alojamento local”.

O movimento critica não só a proibição de emissão de novas licenças como a exceção definida para as zonas rurais. Afirmam que o conceito é “extremamente indeterminado”.

Esta quinta-feira, o Movimento Alojamento Local – Porto e Norte realiza, esta quinta-feira, um protesto, na cidade do Porto, contra as propostas apresentadas pelo Governo no programa “Mais Habitação”. Afirmam que estas medidas “visam a destruição do setor, das atividades conexas e do turismo”.

O protesto deverá contar com a participação do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.