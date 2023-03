“As nossas famílias vivem do quê?”: proprietários de alojamento local contestam novas medidas

Dezenas de proprietários de alojamento local protestaram no Porto este sábado contra o pacote de medidas "Mais Habitação". Temem que a legislação do Governo ponha em causa o setor.

Em vez de manifestação preferiram chamar-lhe uma ação de sensibilização.

Para estes empresários é preciso chamar a atenção para as medidas do Governo incluídas no pacote "Mais Habitação" que, garantem, prejudicam bastante quem investiu no ramo do alojamento local.

Pedem, por isso, a intervenção do Presidente da República e lembram que vários outros negócios vão ser também afetados.

As medidas do pacote “Mais Habitação” relativas ao alojamento local são discutidas em Conselho de Ministros na quinta-feira, dia em que estão já marcados novos protestos no Porto, em Lisboa e em Faro.