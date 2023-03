Habitação: IHRU comprou 56 casas, mas ainda quer mais

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) comprou 56 casas no âmbito da sua nova política de consulta ao mercado para aquisição de prédios e frações habitacionais. “Esta política de aquisição já vem sendo seguida há alguns meses, tendo sido adquirido até à data um conjunto de 56 habitações”, diz fonte oficial deste organismo público, no cumprimento do objetivo de aumento do parque habitacio­nal de propriedade pública. O mais recente anúncio está disponível em www.ihru.pt.

“Além da construção de novas habitações e da reabilitação de edificado existente para aumentar a oferta de habitações a rendas acessíveis”, o IHRU explica que esta aquisição de casas “visa complementar essa resposta de forma mais célere, colocando assim de forma mais imediata ao serviço das famílias habitações prontas a habitar”.