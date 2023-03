Habitação: Nem com o PRR o inventário dos imóveis do Estado avança

No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) 2021-2026, a Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) viu aprovados €1,7 milhões de fundos europeus para o desenvolvimento e implementação de um Sistema de Informação de Gestão de Património Imobiliário Público (SIGPIP) e consolidação dos dados existentes nos sistemas de inventariação dos imóveis do Estado. Verbas da ‘bazuca’ europeia que “visam gerir a informação relativa ao património imobiliário público, a divulgação integrada da informação e promoção da transparência e proximidade com o cidadão, bem como a partilha de informação desta natureza com outras entidades de controlo”.

Segundo o Portal Mais Transparência — a plataforma pública que permite acompanhar a execução dos fundos europeus —, a data de conclusão deste projeto era 29 de dezembro de 2021. Contudo, até ao final de fevereiro de 2023 as transferências da ‘bazuca’ europeia para este projeto permaneciam nos zero euros. O Expresso questionou o Ministério das Finanças: por que surgem zero euros executados neste projeto do PRR a cargo do DGTF quando o mesmo projeto deveria estar concluído até 29 de dezembro de 2021? O Ministério não respondeu.

Mais explicações conseguiu junto do Tribunal de Contas. No seu mais recente parecer à Conta Geral do Estado de 2021, escreve: “Para ultrapassar as limitações do Sistema de Informação dos Imóveis do Estado (SIIE), a DGTF iniciou em 2020 um processo para o desenvolvimento de um novo sistema, o Sistema de Informação e Gestão do Património Imobiliário Público (SIGPIP), que agora se encontra previsto no âmbito do financiamento do PRR. Neste contexto, foi assinado o contrato de financiamento entre a Estrutura de Missão Recuperar Portugal e a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (eSPap), e outro, entre esta e a DGTF, que antecede o lançamento do concurso internacional.” O Expresso perguntou ao Ministério das Finanças se já foi lançado este concurso internacional para o SIGPIP. Mas não obteve resposta.

