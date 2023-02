Resultado operacional da Merlin Properties cresce 6,4% em 2022

A Merlin Properties, imobiliária espanhola também a operar em Portugal, fechou 2022 com um resultado operacional de 290,5 milhões de euros (equivalente a 62 cêntimos por ação), mais 6,4% que em 2021, segundo anunciado esta terça-feira em comunicado.

As receitas totais atingiram os 460,7 milhões de euros (incluindo rendas brutas de 452,8 milhões de euros, que cresceram 7,9%) e o EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) chegou a 334,7 milhões de euros, mais 14,7%.

O resultado líquido contabilístico cifrou-se em 263 milhões de euros, menos 48,6% do que no ano anterior.

A empresa indica ainda que “o valor bruto dos ativos é de 11.317 milhões de euros”, mas o “valor líquido dos ativos ascendeu a 7363 milhões de euros”, menos 2,7% que em 2021.

No setor dos escritórios a Merlin viu as rendas comparáveis crescerem 6% “graças a uma maior ocupação, indexação à inflação e rendas mais elevadas nas renovações”. O mesmo motivo levou a que houvesse um “excelente desempenho da carteira logística no ano com um crescimento das rendas comparáveis de 8,6%”.

Quanto aos centros comerciais, a ocupação continuou a aumentar, tendo atingido os 95%, mais 73 pontos-base que em 2021. A empresa destaca ainda, neste setor, o “sólido desempenho operacional da carteira com vendas dos inquilinos acima dos níveis pré-covid (2,7%)”.

Às compras em Lisboa

A nível de investimento, a Merlin comprou em 2022 dois edifícios de escritórios em áreas nobres, por 131,5 milhões de euros, um deles na Avenida da Liberdade, em Lisboa, com mais de 16,5 mil metros quadrados.

Por outro lado, vendeu a carteira BBVA por 1987 milhões de euros, carteira esta que gerava 83,6 milhões de euros em rendas brutas anuais.

“Após a distribuição aos acionistas de 561 milhões de euros ou 1,20 euros por ação, o nível de endividamento situa-se em 32,7% (vs 39,2% em 2021), com uma posição de liquidez de 1856 milhões de euros e a maturidade média da dívida em 4,9 anos”, refere ainda a empresa.

Para o ano atual, 2023, a imobiliária espera que as três principais classes de ativos (escritórios, logística e centros comerciais) mantenham os níveis de ocupação, enquanto as rendas continuam a beneficiar da inflação. A empresa estima ainda que o resultado operacional seja de 58 cêntimos por ação.