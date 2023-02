Um quarto das lojas da Baixa de Lisboa não reabriu desde a pandemia

Um quarto das lojas situadas nas quatro principais ruas da Baixa de Lisboa — Ouro, Augusta, Prata e Fanqueiros — estão fechadas desde 2020, o ano do início da pandemia (ver quadro). O levantamento foi feito pela Associação de Dinamização da Baixa Pombalina (ADBP) e espelha as dificuldades por que passa uma das zonas de comércio tradicional mais características de Lisboa. Especulação imobiliária, rendas elevadas, crise inflacionista, perda do poder de compra dos portugueses, são algumas das razões apontadas pelos analistas contactados pelo Expresso.

Das 236 lojas existentes naquelas quatro artérias que estavam abertas em 2019 — consideradas o ‘coração’ da Baixa — 59 (25%) estão fechadas desde março de 2020, no primeiro confinamento, e não voltaram a reabrir. A esperada recuperação do comércio acabou por não se concretizar, ao ser interrompida pela crise inflacionista e pela perda de poder de compra dos portugueses em meados do ano passado.