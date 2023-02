Grupo Kronos fica com gestão operacional e desenvolvimento imobiliário do Projeto Crow

A participação no consórcio que comprou da carteira de imobiliário que estava nas mãos dos bancos conhecida como Projeto Crow, vai permitir ao promotor espanhol Kronos reforçar a sua operação em Portugal.

A nova aquisição vai permitir à marca Kronos Homes gerir e operar uma carteira de 14 projetos, dos quais 7 são novos empreendimentos como complemento da carteira existente, que inclui, entre outros, quatro projetos de imobiliário residencial.

Os novos ativos do portefólio da Kronos incluem cerca de 750 propriedades já edificadas, 425 unidades a serem desenvolvidas em mais de 102 mil metros quadrados de área. Segundo o comunicado divulgado esta quarta-feira pela empresa, “o negócio representa um potencial de mais de 1.000 milhões de euros em vendas de propriedades, localizadas maioritariamente na região do Algarve".

Recorde-se que nos últimos dias de dezembro, um consórcio de fundos de investimento liderados pela norte-americana Davidson Kempner Capital comprou à portuguesa ECS Capital o denominado Projeto Crow. O valor do negócio terá rondado os 850 milhões de euros e envolveu uma carteira de ativos de imobiliário e turismo que estava nas mãos de bancos como a Caixa Geral de Depósitos, Novo Banco e BCP e foi considerado o maior negócio imobiliário de 2022.

A Kronos para o imobiliário e a norte-americana Highgate para a hotelaria são os parceiros operacionais do consórcio comprador de uma carteira que inclui hotéis, campos de golfe, terrenos para desenvolvimento e uma vasta gama de propriedades turísticas e residenciais.

Desenvolvimento de Vale do Lobo

“Este investimento reflete os objetivos que estabelecemos para a nossa marca em Portugal. Foi uma excelente oportunidade para alargar a nossa presença num mercado que consideramos muito relevante para a atividade da Kronos”, afirma o sócio fundador e presidente executivo do grupo Kronos, Saïd Hejal, citado no comunicado.

Com a nova aquisição, a Kronos Homes será também responsável pelo reposicionamento e pelas operações comerciais imobiliárias de uma série de resorts no Algarve, incluindo a gestão e desenvolvimento imobiliário do Vale do Lobo Golf & Beach Resort.

Muito procurado por golfistas e turistas de todo o mundo, Vale do Lobo conta com 1.500 propriedades já desenvolvidas, e proprietários oriundos de mais de 35 países. O plano de desenvolvimento inclui um novo hotel de cinco estrelas e uma quantidade não especificada de apartamentos e moradias de luxo.

O portefólio que vai ser desenvolvido pela Kronos inclui ainda os empreendimentos de imobiliário residencial Salema Beach Village, Cascade Wellness Resort, Monte Santo Resort, Conrad Algarve, Salgados Palm Village e Salgados Dunas Suites, todos no sul do país.

Em Portugal, a carteira da Kronos incluía já o resort Palmares Ocean Living & Golf e Amendoeira Golf Resort, na Meia Praia (Lagos) e os projetos residenciais Distrikt, The One e Zen, em Lisboa.