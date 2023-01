Edifícios emblemáticos de Cascais com nova vida: Chalet Faial e cavalariças recuperados para habitação

Dois edifícios emblemáticos do concelho de Cascais que se estavam a degradar ao longo dos anos estão em recuperação ou em vias de o ser. Pertencem a privados que os vão reconverter para habitação.

O mais avançado no processo de recuperação é o Chalet Faial. Já com obras em curso, fica mesmo junto à praia da Conceição, uma das praias do centro de Cascais, e funcionou como tribunal da vila, tendo sido vendido em 2006, em hasta pública, ao Hotel Albatroz, detido então por Carlos Simões de Almeida, por €3,5 milhões. Segundo explica o presidente da Câmara de Cascais, o empresário “deu o sinal mas não cumpriu, e o edifício voltou outra vez ao Estado”. Pertence agora a “um ex-embaixador”, segundo Carlos Carreiras, e “vai ter cinco fogos”. Conforme o alvará de obras de alteração afixado neste edifício oitocentista — mandado construir pelo marquês do Faial no final do século XIX e considerado Monumento de Interesse Público em 2012 —, o projeto destina-se a “habitação multifamiliar” e está registado em nome da empresa Renowned Cham­pion, SA.

