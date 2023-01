Raras, originais e caras. São assim as casas nas árvores, que chegam a custar €2400 por metro quadrado, mas que permitem dormir nas alturas, por entre a copa das árvores, acordar em plena floresta, com o cantar da passarada, e viver em comunhão com a natureza.

Em Portugal há apenas duas empresas que oferecem soluções para construir uma casa na árvore, com preços que variam entre os €13 mil e os €85 mil, sem montagem, o que leva habitualmente seis semanas.