Há 32.162 casas à venda na Área Metropolitana de Lisboa

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) é formada por 18 concelhos, onde vivem 2,8 milhões de pessoas. Nesta região, e no bpiexpressoimobiliario.pt, estão em comercialização 32.162 habitações, das quais 23.407 são apartamentos e 8755 são moradias. A distribuição geográfica destes fogos é variada, sendo que a maior concentração de apartamentos em venda se regista nos concelhos de Lisboa, Sintra e Cascais. Já as moradias estão em maioria nos concelhos de Cascais, Seixal e Sintra.

Começando esta análise da oferta imobiliária apresentada no bpiexpressoimobiliario.pt pelos apartamentos, verifica-se que, dos concelhos da AML, o de Lisboa é o que mais ativos apresenta, com o total de 9216 imóveis. Em segundo lugar fica o de Sintra, com 1751 casas em venda, e em terceiro o de Cascais, com 1493. No seu todo, somam 12.460 apartamentos.