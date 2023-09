Preço do gasóleo sobe na próxima semana, gasolina desce

O preço do gasóleo deverá subir na próxima semana, ao passo que na gasolina deverá registar-se uma queda, avançam fontes de mercado ao Expresso esta sexta-feira, 8 de setembro.

Com a evolução das cotações dos refinados e do câmbio euro/dólar registada esta semana, e face aos valores da semana passada, o preço do gasóleo deverá subir 4 cêntimos por litro a partir da próxima segunda-feira, ao passo que o da gasolina descerá 1 cêntimo por litro.

Feitas as contas, com base no preço médio para quinta-feira calculado pela Direção-Geral de Energia e Geologia, o preço do gasóleo deverá rondar, na próxima semana, os 1,758 euros por litro, ao passo que na gasolina o preço médio deverá ser de 1,861 euros por litro.

Estes preços são estimativas para os dois principais tipos de combustível simples, podendo variar consoante o posto de abastecimento e localidade onde o automóvel é abastecido.