Blackrock passa a ter mais de 3% da EDP Renováveis

A gestora de ativos norte-americana Blackrock passou a deter uma participação qualificada na EDP Renováveis, tendo comunicado ao mercado que detém agora 3,06% do capital da empresa de energias limpas do grupo EDP.

Considerando a capitalização bolsista da EDP Renováveis esta terça-feira, a posição da Blackrock vale atualmente mais de 517 milhões de euros.

A gestora de ativos junta-se assim à GIC, de Singapura, que detém 4,25%, entre os investidores com participações qualificadas na EDP Renováveis, além do grupo EDP, com 71,27%.

A EDP Renováveis tem uma capitalização bolsista de 16,9 mil milhões de euros, e um leque de investidores de referência menos diverisificado do que o da casa-mãe.

O grupo EDP, cujo valor de mercado é hoje de 17,21 mil milhões de euros, tem como maior acionista a China Three Gorges, com 20,86%, seguida da espanhola Oppidum Capital e da Blackrock, cada uma com 6,82%. O Canada Pension Plan Investment Board (5,61%) e o Norges Bank (5,06%) são outros detentores de posições qualificadas na elétrica portuguesa.