Greenvolt instala quase 8 mil painéis solares para autoconsumo na fábrica da Renova em Torres Novas

A Greenvolt Next, do grupo Greenvolt, vai instalar quase 8 mil painéis solares na fábrica da Renova em Torres Novas, numa unidade de produção para autoconsumo (UPAC) que terá uma potência de 4,45 megawatts (MW), informou a empresa de energias renováveis em comunicado.

No total serão 7916 módulos fotovoltaicos que serão instalados nas coberturas das unidades industriais e centro logístico da Renova, bem como em terrenos adjacentes, permitindo à produtora de produtos de papel gerar anualmente mais de 6,4 gigawatt hora (GWh) de eletricidade limpa para o seu processo industrial.

A Greenvolt estima que esta UPAC permita à Renova evitar anualmente a emissão de mais de 3 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2), ao evitar o consumo de eletricidade da rede com origem em fontes poluentes.

“Vamos ajudar a Renova a dar este passo rumo à energia do futuro, tal como já o fizemos, e continuaremos a fazer, com tantas outras empresas do tecido empresarial português”, comentou, no mesmo comunicado, o presidente executivo da Greenvolt, João Manso Neto.

Este não é o primeiro investimento da Renova no autoconsumo. A empresa já tem em operação uma outra UPAC, de 3,2 MW, cuja instalação foi feita pela Prosolia (empresa luso-espanhola que participa igualmente no projeto da maior central solar do país, em Santiago do Cacém, juntamente com a Iberdrola). Esta unidade, todavia, apenas cobre 4% do consumo global de eletricidade da Renova em Torres Novas, o que explica o recurso a uma nova UPAC.

Atualmente a carteira de encomendas da Greenvolt Next, para projetos de autoconsumo, ascende a 150 MW.

O autoconsumo tem sido a vertente do investimento em energia solar que mais tem crescido em Portugal. Nos primeiros sete meses deste ano esse tipo de de instalações concentrou 72% da nova capacidade fotovoltaica no país, com os restantes 28% oriundos das grandes centrais solares, conforme o Expresso escreveu na semana passada.