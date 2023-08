Consumo global de gás natural cai 18% em julho

O consumo global de gás caiu 18,1% em julho, superando a meta a atingir até ao final do ano, com o consumo convencional a diminuir 22,8%, segundo dados da Adene - Agência para a Energia, hoje divulgados.

De acordo com os 10.º e 11.º relatórios do progresso do Plano de Poupança de Energia (PPE) 2022-2023, publicados pela Adena, durante o mês de julho, registou-se uma redução de 18,1% no consumo global de gás, face à média histórica dos últimos cinco períodos homólogos, sendo que a meta estabelecida no "Regulamento do Gás" era de 15% até março 2023.

Portugal superou, assim, em 59,7% a meta de redução de consumo de gás natural estabelecida no PPE 2022-2023 até ao final de 2023, que era de 17%.

Este decréscimo fez-se sentir de forma mais significativa na vertente de consumo convencional, com uma redução de 22,8%, ao passo que na componente de consumo devido à produção de energia através das centrais termoelétricas foi verificada uma diminuição de 10,1%.

A Adene destacou que o consumo de gás no setor dos centros comerciais obteve uma poupança de 42% no consumo acumulado de gás natural e de 12% no consumo de energia elétrica.

"As medidas implementadas no âmbito dos avisos do PRR encontram-se a 40,7% da meta traçada até ao final do ano 2023 (34,5% para o Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis e 75,8% para a Eficiência Energética em Edifícios da Administração Pública Central)", apontou a entidade, em comunicado.

Até ao final de julho, a Adene realizou 55 ações no âmbito da formação e capacitação para a poupança de energia, que abrangeram cerca de 986 pessoas.

Já na área da comunicação e sensibilização foram realizadas 172 ações até ao final de maio, que abrangeram cerca 2.786.046 pessoas.