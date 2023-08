2003: da gasolina ao sector elétrico, ano de liberalizar

E viajamos 20 anos no tempo. O ano é 2003, Portugal tem ainda uma dependência energética do exterior da ordem dos 90%, e a produção de eletricidade renovável é dominada pelas históricas centrais hidroelétricas. Na paisagem, são poucas as eólicas. E painéis solares uma raridade, dois megawatts (MW) apenas. Nas estradas, a liderança incontestável dos motores de combustão. E nas bombas um regime de preços máximos para os combustíveis.

António Comprido estava então na BP. “Não havia ofertas diferenciadas. Praticamente toda a gente praticava preços encostados aos preços máximos”, recorda o agora secretário-geral da Apetro, a associação portuguesa das empresas petrolíferas. Isso mudaria em 2004, porque em dezembro de 2003 a então ministra das Finanças, Manuela Ferreira Leite, e o ministro da Economia, Carlos Tavares, assinariam a Portaria 1423-F/2003, liberalizando os preços de venda ao público dos combustíveis. Foi um marco de modernização no sector. “Tudo o que são descontos e promoções começaram a aparecer nessa altura, o mercado tornou-se mais concorrencial”, afirma António Comprido, notando que foi a liberalização que permitiu nos anos seguintes o “grande desenvolvimento das lojas e ofertas complementares aos combustíveis”.